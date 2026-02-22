إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

10:12 ص 22/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية تعاملات الأحد 22-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4606 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5922 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6910 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7897 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245596 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.23% إلى نحو 5107 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تجيد الرقص وتتحدث 3 لغات..20 صورة ومعلومات عن نور عمرو دياب
دراما و تليفزيون

تجيد الرقص وتتحدث 3 لغات..20 صورة ومعلومات عن نور عمرو دياب

تظهر بعد السحور.. 5 علامات شائعة في رمضان قد تنذر بتليف الكبد
رمضان ستايل

تظهر بعد السحور.. 5 علامات شائعة في رمضان قد تنذر بتليف الكبد
جمع بين الجد والحفيد.. عمرو دياب مع عمر فؤاد المهندس مخرج إعلانه الجديد
دراما و تليفزيون

جمع بين الجد والحفيد.. عمرو دياب مع عمر فؤاد المهندس مخرج إعلانه الجديد
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟
أخبار مصر

بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟
لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟
شئون عربية و دولية

لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان