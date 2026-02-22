إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

11:02 ص 22/02/2026 تعديل في 12:12 م

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.58 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

