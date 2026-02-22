إعلان

اليوم.. بدء بيع "سند المواطن" أجل 18 شهرًا بعائد 17.75% عبر مكاتب البريد

كتب : منال المصري

11:18 ص 22/02/2026 تعديل في 12:06 م

وزارة المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ مكاتب البريد، اليوم، بيع "سند المواطن" للأفراد، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية، بعائد سنوي ثابت قدره 17.75% يصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا (سنة ونصف)، يصرف بشكل شهري ينافس سعر العائد المطبق بالبنوك.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن في وقت سابق طرح سند المواطن للأفراد اعتبارًا من الأحد، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن السند يتيح للمواطنين فرصة استثمار آمنة بعائد ثابت يصرف بصورة شهرية طوال مدة السند.

اقرأ أيضا

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري

وتسعى وزارة المالية من خلال هذا الطرح إلى جذب سيولة من المواطنين مقابل عائد مجزٍ ومضمون وخالٍ من المخاطر، بما يسهم في تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تعد السندات الحكومية متاحة منذ سنوات طويلة للأفراد والشركات من خلال البنوك، إلا أن الإقبال عليها ظل محدودًا مقارنة بالشهادات الادخارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتاحتها عبر مكاتب البريد بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين وتيسير إجراءات الشراء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة المالية سعر الفائدة أجل السند مكاتب البريد سند المواطن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير رسمي من "رسائل وهمية" لصرف منح العمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

تحذير رسمي من "رسائل وهمية" لصرف منح العمالة غير المنتظمة
2000 سائح يشاهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل
أخبار المحافظات

2000 سائح يشاهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
أخبار وتقارير

ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
تدهور الحالة النفسية لـ شاب ميت عاصم.. ومحاميه: محجوز في المستشفى
أخبار المحافظات

تدهور الحالة النفسية لـ شاب ميت عاصم.. ومحاميه: محجوز في المستشفى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟