تبدأ مكاتب البريد، اليوم، بيع "سند المواطن" للأفراد، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية، بعائد سنوي ثابت قدره 17.75% يصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا (سنة ونصف)، يصرف بشكل شهري ينافس سعر العائد المطبق بالبنوك.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن في وقت سابق طرح سند المواطن للأفراد اعتبارًا من الأحد، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن السند يتيح للمواطنين فرصة استثمار آمنة بعائد ثابت يصرف بصورة شهرية طوال مدة السند.

وتسعى وزارة المالية من خلال هذا الطرح إلى جذب سيولة من المواطنين مقابل عائد مجزٍ ومضمون وخالٍ من المخاطر، بما يسهم في تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تعد السندات الحكومية متاحة منذ سنوات طويلة للأفراد والشركات من خلال البنوك، إلا أن الإقبال عليها ظل محدودًا مقارنة بالشهادات الادخارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتاحتها عبر مكاتب البريد بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين وتيسير إجراءات الشراء.