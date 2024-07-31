تراجع طفيف لأسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد بشكل طفيف في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40223 جنيها، بتراجع 208 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 41740 جنيها، بتراجع 137 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2364 جنيه، بزيادة 121 جنيها.