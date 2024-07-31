قفزة كبيرة لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 27 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بشكل طفيف في بداية التعاملات وزاد الجرام 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2193 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2820 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3290 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3760 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2420 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب