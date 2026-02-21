ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، إنه استنادا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأميركا بشكلٍ صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وأضاف، أنه وبعد أشهر عديدة من التفكير، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، أنني سأرفع، اعتبارًا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب (حتى توليتُ زمام الأمور!)، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".

وتابع ترامب، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة، ستُحدد إدارة ترامب الرسوم الجمركية الجديدة والمسموح بها قانونا، والتي ستُواصل مسيرتنا الناجحة للغاية في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى - أعظم من أي وقت مضى! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر"

وكانت المحكمة العليا الأميركية، أمس الجمعة، ألغت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.