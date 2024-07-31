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90 جنيها لكيلو البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

11:15 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

اسعار السمك

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 56 و 90 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و350 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور المأكولات البحرية
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