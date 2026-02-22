إعلان

بالصواريخ والطائرات المسيرة.. هجوم روسي واسع على كييف يخلف قتيلًا

كتب : مصراوي

11:19 ص 22/02/2026

هجوم روسي على أوكرانيا_ أرشيفية

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد في منطقة كييف.

وأفادت الهيئة بأنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص آخرين، بينهم طفل، من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وتسبب الهجوم في وقوع أضرار واندلاع حرائق في خمسة أحياء بضواحي كييف هي أوبوخيف، وبروفاري، وبوريسبيل، وبوتشا، وفاستيف. وفي قرية بوتريفكا بمنطقة فاستيف، عملت فرق الإنقاذ على انتشال أشخاص من تحت الأنقاض.

كما استهدفت روسيا بنية تحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة، تم إخمادها لاحقا، بحسب ما ذكرت هيئة الطوارئ.

وخلال ما يقرب من أربع سنوات منذ أن أطلقت روسيا حربا شاملة على جارتها، ورغم جهود السلام الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، تعرض المدنيون الأوكرانيون لهجمات جوية متواصلة.

وصعدت روسيا هجماتها التي تستهدف شبكة الطاقة في البلاد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن المدنيين الأوكرانيين وسط ظروف شتوية قاسية.

