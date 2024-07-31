تراجع سعر البصل والفاصوليا في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار البصل، والكوسه، والفاصوليا، والخيار الصوب، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 14 و21 جنيها.

البصل بين 2 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 14 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 18 و28 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 11 و17 جنيها، بتراجع جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و25 جنيها، بتراجع جنيها.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.