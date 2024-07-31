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تراجع كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:11 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.1 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 155.15 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي مركز معلومات مجلس الوزراء
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