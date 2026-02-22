إعلان

ويتكوف يكشف تفاصيل لقائه بنجل شاه إيران ويحدد خط ترامب الأحمر

كتب - مصطفى الشاعر:

11:16 ص 22/02/2026

ستيف ويتكوف

كشف المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، عن تفاصيل لقاء جمعه بنجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس ترامب، واصفا إياه بـ"الرجل القوي والمحب لبلاده".

ورغم إشادة ويتكوف بشخصية نجل شاه إيران السابق، إلا أنه وضع حدا للتكهنات بقوله: "الأمر يتعلق بسياسة الرئيس ترامب وليس بسياسات بهلوي"، مشيرا بذلك إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك رؤية خاصة ومستقلة للتعامل مع طهران، تتجاوز حدود الأشخاص مهما كانت قوتهم أو اهتمامهم ببلدهم.

كما كشف ستيف ويتكوف، في مقابلة مع لارا ترامب على قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، عن "الخط الأحمر" الذي رسمته واشنطن في وجه طهران، مؤكدا أن "تخلي إيران التام عن تخصيب اليورانيوم هو الشرط الأساسي وغير القابل للتفاوض في أي تفاهمات مستقبلية بين البلدين".

وأعلن المبعوث الأمريكي كواليس صدور التعليمات الرئاسية قائلا: "قبل توجهنا للتفاوض، منحني الرئيس ترامب برفقة جاريد كوشنر تعليمات محددة وخطوطا حمراء واضحة؛ وهي لا تخصيب نهائيا، مع ضرورة مصادرة جميع مواد اليورانيوم المخصب لدى طهران كشرط أساسي لأي اتفاق".

وفي تحذير شديد الخطورة، زعم ويتكوف أن طهران باتت على بُعد "أسبوع واحد فقط" من امتلك كمية كافية من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة نووية.

ونقل ستيف ويتكوف دهشة الرئيس ترامب من إصرار إيران على عدم "الاستسلام" رغم الضغوط المكثفة، ومن استمرار بقاء القوات الأمريكية في المنطقة لمواجهة هذا التحدي.

من ناحية أخرى، وجّه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس السبت، خطابا حاسما للقوى العالمية، أعلن فيه رفض طهران الاستسلام للضغوط، مؤكدا أن بلاده لن "تحني رأسها" بأي شكل من الأشكال، وذلك في وقت تمر فيه "المحادثات النووية" مع الولايات المتحدة بمرحلة مفصلية.

