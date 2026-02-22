شهدت مدينة أبو سمبل جنوب أسوان، صباح الأحد 22 فبراير، واحدة من أعظم الظواهر الفلكية والهندسية في العالم، حيث تجلت ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني داخل معبده الكبير، وسط حضور أكثر من 2000 سائح وزائر من مختلف الجنسيات.

قال الأثري أحمد عبد الظاهر، مدير آثار أسوان، إن أشعة الشمس اخترقت بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس في تمام الساعة 6:22 صباحًا، واستمرت لمدة 20 دقيقة، في مشهد فلكي نادر يؤكد مدى التقدم العلمي الذي بلغه المصريون القدماء في علوم الهندسة والفلك.

من جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن والوزارات المعنية تابعت تنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية وخطط التأمين لتسهيل دخول وخروج الزائرين، مع توفير بوابات ومسارات محددة لضمان انسيابية الحركة، وظهور الحدث بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة أسوان السياحية.

وأشار الدكتور أحمد مسعود، مدير آثار أبو سمبل، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تُعد فريدة من نوعها ويبلغ عمرها نحو 33 قرنًا، وتعكس براعة المصريين القدماء في علوم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة. وأوضح أن الظاهرة تتكرر مرتين سنويًا، في 22 أكتوبر احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة، و22 فبراير احتفالًا بموسم الحصاد، حيث تتعامد أشعة الشمس على تمثال رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة آمون ورع حور داخل قدس الأقداس.