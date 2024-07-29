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البترول تبحث مع أبكس الأمريكية زيادة إنتاجها في مصر

02:56 م الإثنين 29 يوليه 2024

اللقاء

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كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع توم ماهر رئيس شركة أبكس الأمريكية أنشطة الشركة في مصر وخططها خلال الفترة المقبلة في ضوء رغبتها في توسعة أعمالها بمصر وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرض رئيس الشركة الأمريكية خلال اللقاء خططها التوسعية وبرامج الحفر المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بحفر ١٣ بئراً حتى الآن بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية وتستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ البرامج التوسعية.

ويُذكر أن عمليات شركة أبكس ترتكز في مصر بمنطقة الصحراء الغربية في مناطق جنوب شرق مليحة ورأس قطارة وشرق الأبيض وجنوب غرب مليحة وشرق سيوة.

وأكد بدوي أن الأولوية القصوى لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، وأن العمل الجماعي التعاوني والتكامل هو مفتاح تحقيق النجاحات لكافة الأطراف المعنية واستغلال التكنولوجيات المتطورة يلعب دوراً هاماً في زيادة الإنتاج والاحتياطيات، مشيراً إلى أن الشركة الأمريكية تقدم نموذجاً متميزاً في زيادة معدلات الانتاج، خاصة من الحقول المتقادمة خلال السنوات الأخيرة.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج.

المهندس كريم بدوي وزير البترول توم ماهر شركة أبكس الأمريكية وزارة البترول
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