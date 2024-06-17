إجازة بسوق الجملة.. سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الاثنين

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال منتصف تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن اليوم إجازة بسوق جملة الذهب في مصر، على أن تعاود العمل يوم الاثنين القادم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2320 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات الإثنين، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.54%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب