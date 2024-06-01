انخفاض أسعار الزيت والسكر وارتفاع اللحوم والجبن الرومي اليوم السبت بالأسواق

كتبت- ديناخالد:

تراجعت أسعار الفول والدقيق والسكر والعدس وزيت الذرة وعباد الشمس والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، وفي المقابل ارتفع سعر اللحوم والدواجن والجبن الرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.08 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 44.58 جنيه، بانخفاض 7.01 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.83 جنيه، بانخفاض 1.86 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 76.44 جنيه، بتراجع 16.41 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.43 جنيه، بتراجع 1.67 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.25 جنيه، بارتفاع 74 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 51.5 جنيه، بتراجع 14.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.22 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

لتر زيت الذرة: 102.44 جنيه، بتراجع 9.65 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.13 جنيه، بزيادة 7.53 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.78 جنيه، بارتفاع 3.51 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.25 جنيه، بانخفاض 45 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.75 جنيه، بتراجع 4.15 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 105.3 جنيه، بتراجع 14.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260.9 جنيه، بارتفاع 8.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.67 جنيه، بارتفاع 48 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 93.64 جنيه، بتراجع 16.38 جنيه.