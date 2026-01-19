البترول تضبط 57 ألف لتر وقود وتزيل نقاط شحن غير شرعية

كتب- أحمد الخطيب:

نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملة مكبرة، ضمت لجنة الرقابة على تداول المنتجات وقطاع الأمن بالهيئة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين، لتعقب عدد من بؤر التداول غير الشرعي للمنتجات البترولية بمحافظة الإسكندرية، والتي وردت معلومات تفيد بتورطها في مخالفات جسيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين غير مرخصين يحتويان على كميات ضخمة من الزيوت والمنتجات البترولية، شملت "وقود طائرات" ومازوت تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط معدات تستخدم لسحب وضخ المنتجات، والتحفظ على سيارة نقل محملة بزيوت غير مصرح بتداولها خارج النطاق الرسمي.

كما تمكن الفنيون المرافقون للحملة من كشف حيلة تلاعب مبتكرة بإحدى محطات الوقود في "العامرية"، حيث استعانت المحطة بدوائر إلكترونية للتحكم عن بعد في عيارات طلمبات الوقود لغش المستهلكين، وقد تقرر إلغاء ترخيص المحطة نهائياً لعود العود (تكرار المخالفة).

وتزامنت الواقعة مع ضبط 5 محطات أخرى استولت على نحو 57 ألف لتر من السولار والبنزين بقيمة ناهزت مليوني جنيه، وتحرير محاضر لأربع محطات أخرى بالعامرية وبرج العرب تلاعبت في معايرة الطلمبات.

وفي سياق متصل، واصلت اللجنة جهودها لمكافحة نقاط التموين العشوائية، حيث تم رصد وإزالة 4 نقاط غير شرعية بمحافظتي الشرقية والدقهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها. وخلال التفتيش على مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز "أبو حماد" بالشرقية، رصدت اللجنة قصوراً في فرز الأسطوانات قبل التعبئة، ووجود أسطوانات غير صالحة للاستخدام، فضلاً عن عدم تدريب العاملين على خطط الطوارئ.

وامتدت الحملة لتشمل المرور على 22 محطة وقود في محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، ودمياط)، حيث رصدت مخالفات تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات الأمان، والتلاعب في مسدسات التموين، واختلاط المياه بالوقود في الخزانات، مما استوجب التوجيه بالإغلاق أو الإصلاح الفوري لحين تلافي المخالفات.