ارتفاع الملوخية والبسلة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والفاصوليا والباذنجان والملوخية والبسلة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفض سعر الطماطم والفلفل الحامي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهن و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و17 جنيها، بارتفاع جنيه.

البصل بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة بين 8 و14 جنيها، بارتفاع 5 جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و13جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا

الخيار الصوب بين 4 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و9 جنيهات.

البسلة بين 24 و30 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

الجوافة بين 15 و30 جنيها.