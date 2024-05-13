أوبر تعلق على واقعة اعتداء أحد سائقيها على فتاة مدينة نصر

كتب - علاء حجاج:

قالت شركة أوبر للنقل الذكي في تعليق رسمي لها اليوم على واقعة اتهام أحد السائقين بالاعتداء على فتاة بمدينة نصر: "نشعر بحزن عميق إزاء حادث الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه مؤخراً. ما تم وصفه ليس له مكان على تطبيق أوبر، ونحن ندين بشدة مثل هذا السلوك الخطير. لقد اتخذنا بالفعل جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق. وبمجرد أن تم إبلاغنا بالحادث تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، كما أننا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق. ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت اليوم ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق بشركة نقل خاصة على سيدة بالقاهرة.

ذكرت الوزارة أنه تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يوم 12 مايو الجاري من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.