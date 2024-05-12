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خريطة الأسعار: تراجع أسعار الفول والمسلى الصناعي وارتفاع البيض واستقرار الذهب

02:40 م الأحد 12 مايو 2024

خريطة الأسعار

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول، والزيت، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البيض، والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

12 جنيها لكيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الأحد

تراجع أسعار الفول والزيت بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

خريطة الأسعار أسعار الفول الذهب البيض
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