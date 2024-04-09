قبل العيد.. الذهب ينخفض 15 جنيها بنهاية التعاملات اليوم

كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب 15 جنيها بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، قبل إجازة عيد الفطر، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد استقر في بداية التعاملات، وعاد للارتفاع بقيمة 30 جنيها بمنتصف التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2137 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2747 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 25640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2363 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 23.49 دولارا بزيادة بنسبة 1%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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