إعلان

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

كتب : محمد أبو بكر

06:50 م 31/12/2025

الدكتور طارق سعدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لأحد مقدمي البرامج بإحدى الوسائل الإعلامية المرخصة في جمهورية مصر العربية.

وجاء هذا القرار بعد أن حصلت النقابة على نسخة رسمية من حكم جنائي نهائي وبات ضد هذا الشخص بتهمة التزوير في محرر رسمي، وهي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وترى النقابة، بحسب بيانها، الأربعاء، عدم ذكر اسم الشخص أو الوسيلة الإعلامية حفاظاً على مستقبله وسمعة الوسيلة الإعلامية، بينما ضمنت كافة المعلومات والوثائق والبيانات في القرار الصادر ضده والمرسل نسخة منه إلى الوسيلة الإعلامية التي كان يعمل بها.

وقد اتخذ القرار بناءً على فقدان صاحبه أحد شروط الحصول على التصريح، وهو "حسن السير والسلوك"، وفقًا لقانون النقابة رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ ولائحة العمل الداخلية.

وعليه، تهيب النقابة بجميع المتعاملين معها ضرورة توخي الدقة عند تقديم أي مستند، لتفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والجنائية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

"الإفتاء": لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور طارق سعدة نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج مقدم برامج متهم بجريمة مخلة بالشرف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"