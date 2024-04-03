165% زيادة في أرباح شركة بترومنت خلال العام المالي 2023



كتب- أحمد والي:

قال المهندس إبراهيم مطاوع، رئيس شركة إسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، إن صافي ربح الشركة ارتفع إلى 342 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 مقابل 129 مليون جنيه بزيادة 165% عن العام المالي السابق.

وذكر مطاوع، أن الشركة حققت هذا المستوى من الربح رغم الظروف والأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كثير من دول العالم وعلى سلاسل الإمدادات.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال استعراض مطاوع أهم مؤشرات الأداء عن العام المالي 2023، وسط مؤشرات مالية غير مسبوقة هذا العام حيث قفزت التعاقدات إلى 7 مليار جنيه بزيادة 65% عن العام السابق، وأيضا الإيرادات إلى 5.2 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه بنسبة تطور 41%.

وقال مطاوع إن بترومنت نجحت في الحصول على شهادة الآيزو 37000 الخاصة بحوكمة الشركات وهي الشركة الأولى التي حصلت عليها في قطاع البترول بجمهورية مصر العربية، حيث أن الشركة اهتمت بتطبيق قوانين ومعايير حوكمة الشركات مما يعزز موقفها خارجيا ،حيث تم تدريب 25 من الكوادر البشرية بالشركة على الإصدار الثالث للدليل المصري لحوكمة الشركات.

كما حصلت الشركة على شهادة المطابقة الأوروبية (CE Mark)، وحصل 6 متدربين على شهادة تطبيق الاستدامة من المعهد الأمريكي الدولي لإصدار الشهادات (AICI).

وأوضح مطاوع أن الشركة تسعى جاهدة في فتح أسواق خارجية، حيث قامت بترومنت بعمل شراكة مع شركة مودرن جاز بنسبـة 20% في شركة بالمملكة العربية السعودية، وتسعى لتعزيز تواجدها داخل السوق العراقي، وتم تنشيط فرع الشركة في ليبيا، وفتح فرع للشركة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تنشيط تواجدها في سلطنة عُمان مستهدفين الوصول إلى 50% من إيرادات الشركة من الفروع الخارجيــة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضاف مطاوع أن بترومنت مازالت تسطر ملحمة من النجاح في مجال النشاط البحري حيث أنها تقوم بأعمال التشغيل والصيانة للوحدات البحرية لمينائي (سيدر كرير، والسخنة)، بالإضافة إلى ثلاث أرصفة لتداول المنتجات البترولية لصالح شركة سوميد وذلك لمدة 12 عام متتالية.