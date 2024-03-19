تراجع جديد للبورصة.. ماذا حدث للمؤشر الرئيسي؟

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.43% إلى مستوى 28676 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 388.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 222 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 167 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد عمق خسارته ليهبط بنسبة 5.8% إلى مستوى 29238 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.