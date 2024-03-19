أمين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: صفقة رأس الحكمة جريئة وأم الصفقات

كتبت- شيرين صلاح:

قال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" اليوم الثلاثاء، إن صفقة رأس الحكمة "صفقة تستحق أن نسميها بـ" أم الصفقات".

"فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" -إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة،" وفق الجروان.

ووقعت مصر صفقة الأضخم في تاريخها بنهاية فبراير الماضي مع الإمارات وهي مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

ويتضمن الشق الأول من الصفقة، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع.

وحسب وام، دخلت الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.

وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024 وهي متجهه للزيادة خاصة أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة، حسب الجروان.

وعن وجود صفقات واستحواذات خارجية أخرى تلوح في الأفق خاصة خلال هذا العام، قال الجروان : " من المتوقع أن يكون هناك زخم متجدد".