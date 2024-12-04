شعبة الدواجن توضح أسباب انخفاض أسعار البيض في الأسواق

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار البيض شهدت انخفاضًا في السوق المحلية مؤخرًا، بعد أن وصلت إلى سعر 175 جنيهًا لكرتونه البيض لتسجل حاليا 150 جنيها للطبق.

وأضاف السيد، أن من أسباب بدء انخفاض البيض في الأسواق جاء بعدة خطوات مثل، اتفاق اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة الزراعة بطرح طبق البيض في عدد من السلاسل التجارية بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، حيث جاءت لصالح المستهلك، ومحاولة لتوفير السلعة بسعر مناسب بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأشار إلى أن، قيام اتحاد منتجي الدواجن، بالاتفاق مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توريد كميات من البيض بأسعار تقل بنحو 10 جنيهات عن الأسعار السائدة، حيث انه بموجب الاتفاق، تم تحديد سعر كرتونة البيض عند 140 جنيهًا، خطوة قامت بتخفيض الاسعار.

وكان اتحاد منتجي الدواجن كشف، أنه من المقرر بدء توريد بيض المائدة لوزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، مع التزام اتحاد منتجي الدواجن بتوفير الكميات المطلوبة وفقًا لأسعار البورصة.

وتم الاتفاق على تحديد سعر كرتونة البيض بـ140 جنيهًا بالإضافة إلى تكلفة النقل البسيطة، مع مرونة في الأسعار وفق المستجدات اليومية.

وأكد علي أن، هذه الخطوات انعكست على الأسعار في السوق، حيث تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 و150 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البيض الأحمر ما بين 142 و155 جنيهًا.

وأشار الي ان، طرح طبق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 140 جنيها للطبق، يعني أنه من الممكن ان تنخفض الاسعار عن ذلك نظرا لان الكرتونه تحتاج الى 6 كيلو ونصف من العلف اي بتكلفه حوالي 110 جنيها للطبق، وذلك يفرض ضرورة وجود رقابة لضمان استقرار الأسعار عند مستويات مناسبة.

أوضح السيد، أن الكميات المستوردة من التركي كانت محدودة للغاية، ولا تمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بالإنتاج المحلي الذي يصل إلى 9 مليارات بيضة سنويًا، والتأثير الأساسي لاستيراد البيض كان نفسيًا على المنتجين، حيث دفعهم إلى خفض الأسعار خوفًا من منافسة الواردات.

وفيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، أشار السيد إلى أن أسعار الأعلاف مستقرة حاليًا، مما يدعم استمرار الأسعار عند مستويات منخفضة.

وأكد أن دخول قطعان جديدة إلى الإنتاج في يناير المقبل، قد يؤدي إلى زيادة العرض واستقرار السوق.

لكنه حذر من احتمالية ارتفاع الأسعار مجددًا في حال ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن ضبط السوق يحتاج إلى رقابة مستمرة لضمان توفير المنتج بأسعار عادلة لكل من المستهلك والمنتج.

وذكر السيد، أن سعر الدجاج الأبيض للمستهلك يتراوح بين 78 و 113 جنيهًا، والبلدي الي 113 جنيها، بينما وصل سعر الكتكوت إلى 33 جنيهًا.