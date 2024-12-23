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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وارتفاع البيض والجبن والذهب

01:46 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والجبن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والعدس وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

الحديد البيض الجبن الذهب أسعار الدواجن
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