ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 100 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 310 جنيها، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.