كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن الخلاف الزوجي عابرًا هذه المرة داخل شقة بمنطقة الطالبية، تحولت المشادة الكلامية إلى معركة حامية الوطيس، وتحولت الزوجة إلى أسيرة بين جدران منزلها، قبل أن تجد نفسها مضطرة للقفز من علو هربًا من مصير مجهول.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 أكتوبر 2025، عندما احتجز زوج يبلغ من العمر 35 عامًا زوجته داخل الوحدة السكنية محل إقامتهما، وأغلق الأبواب مانعًا إياها من الخروج.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، تطور الخلاف سريعًا إلى اعتداء بالضرب، استخدم فيه الزوج عصا خشبية وسلكًا كهربائيًا، ما أسفر عن إصابة الزوجة بجروح وكسور متفرقة في أنحاء جسدها.

ومع تصاعد وتيرة العنف، حاولت المجني عليها الهرب، لكنها لم تجد سبيلًا سوى القفز من علو، في محاولة أخيرة للنجاة، لتسقط أرضًا مصابة بإصابات بالغة، جرى على إثرها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحريات أجهزة الأمن أكدت أن المتهم كان يتعاطى مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة، شملت الحشيش والميثامفيتامين والأمفيتامين، كما عثرت النيابة على الأدوات المستخدمة في التعدي داخل الشقة محل الواقعة.

وأمام محكمة جنايات الجيزة، ثبُتت التهم المنسوبة إلى المتهم، التي شملت احتجاز زوجته دون وجه حق، والتعدي عليها أثناء تعاطيه المخدرات، في القضية رقم 14348 لسنة 2025 جنايات الطالبية.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد الاطمئنان إلى الأدلة والتقارير الطبية والتحريات.