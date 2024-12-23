ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الرومي والحامي، والملوخية، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، واليوسفي، والباذنجان البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البطاطس بين 4.5 جنيه و12.5 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

البصل الأحمر بين 9 و12 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيه.

يوسفي بين 6 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 26 و37 جنيهًا، بزيادة جنيه.