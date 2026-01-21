إعلان

"تدعم كتائب القسام".. أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات طبية في غزة

كتب-عبدالله محمود:

07:26 م 21/01/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على 6 منظمات طبية تعمل داخل قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه المنظمات الطبية تدعم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

واتهمت الخارجية الأمريكية حماس بأنها لا تزال تظهر استهتارا صارخا بأرواح سكان غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه تتخذ اليوم إجراءات لكشف شبكات تمويل حماس السرية وعملياتها وتعطيلها.

وأشارت الخارجية إلى أنها ستستخدم كل الأدوات لكشف الممارسات الخادعة التي تستخدمها المنظمات في غزة وتعطيلها.

وشددت الخارجية الأمريكية، على التزامها بضمان وصول المساعدات عبر منظمات موثوقة وآمنة ودعم جهود تحقيق الاستقرار بغزة.

