ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2513 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3231 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4308 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 2626 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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