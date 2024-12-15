القاهرة للاستثمار تتلقى طلبات مستثمري الجلود على 43 مصنعا بالروبيكي

كتبت- دينا خالد:

تواصل شركة القاهرة للاستثمار والتطوير تلقى طلبات المستثمرين المحليين والأجانب المتقدمين على حجز عدد 43 مصنع جاهز للمستثمرين لإنتاج المصنوعات الجلدية (المنتج النهائي والصناعات المكملة له)، وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد، بمدينة الجلود بالروبيكي بالمرحلة الثالثة الأسبوع الماضي.

وتتلقى الشركة طلبات المستثمرين من أي مكان بالعالم إلكترونيا سواء سحب الكراسات والتقدم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg حتى يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بخطوات بسيطة من خلال رابط "طرح وتخصيص" ثم "طرح مدينة الجلود بالروبيكي" ، ثم اتباع خطوات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة بمنتهى السهولة والسرعة دون أي جهد .

وتستهدف الشركة من خلال هذا الطرح تنفيذ رؤية القيادة السياسية لجعل مدينة الجلود بالروبيكي كأول مدينة عالمية متخصصة في صناعة الجلود بالشرق الأوسط وافريقيا، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات المحلية والبراندات العالمية المتخصصة في مجال المنتجات الجلدية تامة الصنع والصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة بها.

وذلك في ظل بيئة صناعية متكاملة، وبنية تحتية وخدمية متطورة مزودة بأحدث التقنيات ، ومقامة على اعلى معايير التوافق البيئي تطبيقا لمفهوم الاستدامة وتمتلك اقوى محطة معالجة صرف تستوعب طبيعة الأنشطة بالمدينة.

وحول تفاصيل الطرح، وفرت الشركة تنوعا كبيرا في المساحات للمصانع المطروحة لتناسب تطلعات المستثمرين حيث طرحت عدد 20 مصنعًا بمساحة 2000 م2، و6 مصانع بمساحة 1000 م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2، كما أنه يمكن دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتماشى مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، وذلك بنظام التمليك بأسعار تنافسية وتيسيرات غير مسبوقة في السداد.

ويدفع المستثمر 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

هذا وقد حرصت الدولة عند تخطيط وإقامة المدينة على ان تتمتع بكافة مقومات النجاح لتكون مركزا إقليميا لصناعة وتصدير المنتجات الجلدية، حيث تم توفير منافذ بيع للمنتجات ومركز تكنولوجي لتقديم الدعم الفني ومراكز تدريب متخصصة لتدريب وتاهيل العمالة واكسابهم خبرات الصناعة ، كما تم تطبيق أنظمة أمان عالية من كاميرات مراقبة وحماية مدنية وشبكات مركزية للإطفاء وسلامة وصحة مهنية.

كما تتوفر كافة مدخلات الإنتاج في مكان واحد، حيث تشتمل المرحلة الأولى على المعالجة الأولية لخام الجلود والدباغة كما تشتمل المرحلة الثانية على الصناعات المغذية مثل الغراء والجيلاتين مما يضمن لمصنعي المنتج النهائي للجلود بالمرحلة الثالثة توافر سلاسل الامداد والتوريد محليا وعلى بعد خطوات من مصنعه

وتنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فقد اتخذت شركة القاهرة كافة التدابير لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، ومنها تبسيط كراسة الاشتراطات وتيسير كافة إجراءات التراخيص الصناعية للمصانع الجديدة، وإقرار العديد من التيسيرات المالية والمهل الزمنية بما يسهم في تذليل المعوقات أمام أصحاب المشاريع ويساعدهم على رفع الإنتاجية.

كما توفر الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة سبل الدعم للمستثمر منذ بدء التقدم على المصانع المطروحة ، و تقديم الاستشارات الفنية لمساعدة رواد الاعمال على اعداد الدراسة وكذا تيسير الحصول على التراخيص اللازمة ، مرورا بكافة العمليات التصنيعية وما بعد الانتاج وصولا للتصدير.