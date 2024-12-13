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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وتراجع الزيت والذهب يواصل الهبوط

02:48 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يواصل الهبوط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

76 جنيهًا لكيلو البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار اللحوم والدقيق والعدس والزيت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التراجع بمنتصف تعاملات الجمعة

أسعار الدواجن سعر الذهب اليوم أسعار اللحوم أسعار الخضراوات والفاكهة سوق العبور أسعار الأسماك أسعار البيض اليوم
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