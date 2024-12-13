ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي، واليوسفى، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي، والملوخية، والخيار، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و 11 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض بين 15 و18 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الكوسة بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 5 جنيهات و 8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 17 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

يوسفي بين 12 جنيهات و 22 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 26 و36 جنيهًا، بتراجع جنيه.