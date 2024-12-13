سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التراجع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 10 جنيهات بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2540 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3265 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3810 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4354 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56% إلى نحو 2665 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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