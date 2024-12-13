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ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:25 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 99.76 جنيه، بزيادة 49 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 84.82 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.97جنيه بحد أقصى.

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