سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط 15 جنيها للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2143 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2756 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3215 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 3.12 دولار بنسبة 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات