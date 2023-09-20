تحت اسمه الجديد.. البترول تبحث استعدادات تنظيم مؤتمر "EGYPES 2024"

كتب- أحمد والي:

اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "EGYPES 2024"، للمرة الأولى هذا العام برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث استعدادات تنظيم النسخة السابعة من المؤتمر في فبراير المقبل.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أكد المهندس طارق الملا أن النسخة القادمة من المؤتمر ستنطلق في مسماها الجديد "مؤتمر مصر للطاقة" (بدلا من مؤتمر ومعرض مصر للبترول)، وتتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها.

أوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولي أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتتناول وفق رؤية شاملة التكامل بين موارد الطاقة من البترول، والغاز، والهيدروجين منخفض الكربون، ومشروعات خفض الانبعاثات، وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة، والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد الملا أن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمي، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى تزايد الاهتمام العالمي بالمؤتمر عاماً بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وشارك في الاجتماع عدد من الرؤساء التنفيذيين، وممثلي شركات البترول، والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر، وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ووكيل الوزارة للمكتب الفنى.

وتعقد النسخة السابعة من المؤتمر فى فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة، وتأمين الإمدادات، والانتقال الطاقي، وخفض الانبعاثات".

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك، و500 شركة عارضة، و300 متحدث، و2200 أعضاء وفود، و15 جناحا دوليا، و120 دولة مشاركة.