إعلان

هجوم دامٍ على باماكو.. وأنباء عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا

كتب : مصطفى الشاعر

02:22 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نقلا عن مصادر مطلعة، بنبأ مقتل وزير الدفاع المالي، الجنرال ساديو كامارا، برفقة عدد من أفراد عائلته، إثر سلسلة هجمات عنيفة استهدفت العاصمة باماكو يوم السبت.

ضربة في قلب السلطة

تأتي هذه الأنباء في ظل اشتباكات ضارية اندلعت بين الجيش المالي ومسلحين من "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، وامتدت لتشمل عدة مناطق في عمق البلاد.

تحالف "النصرة" والطوارق

أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM)، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن سلسلة الهجمات المنسقة التي نفذتها بالتعاون مع "جبهة تحرير أزواد" (المتمردون الطوارق).
واستهدفت الهجمات مواقع استراتيجية وحساسة شملت مقر الرئاسة المالية، ومقر وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مطار باماكو الدولي.
ووصفت الجماعة في بيانها هذه العملية بأنها "انتصار" نتاج تنسيق وثيق مع شركائها، معتبرة إياها تحولا حقيقيا في صراعها ضد المجلس العسكري الحاكم.

الهجوم الأعنف منذ سنوات

تُصنف هذه الهجمات على أنها "الأخطر والأكثر جرأة" ضد الطغمة العسكرية الحاكمة منذ سنوات، حيث تعكس تطورا في القدرات التكتيكية للمجموعات المسلحة.
يُذكر أن الجماعة ذاتها كانت قد نفذت هجوما مزدوجا في سبتمبر 2024 استهدف المطار العسكري ومدرسة الدرك، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 70 قتيلا و200 جريح، إلا أن الهجوم الأخير يُمثّل اختراقا مباشرا للمربع الأمني الأول في الدولة.

نفوذ "إياد أغ غالي" وتمدد القاعدة

تُعد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تأسست عام 2017 ويقودها الزعيم الطوارقي إياد أغ غالي، التهديد الأكبر والأكثر نفوذا في منطقة الساحل وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
وتعتمد الجماعة بشكل أساسي على "كتيبة ماسينا" التي تُقدر أعداد مقاتليها بنحو 5000 إلى 8000 رجل، مما يمنحها قدرة فائقة على بسط نفوذها وتنفيذ عمليات واسعة النطاق تهدد استقرار مالي والمنطقة بأكملها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مالي وزير الدفاع مالي باماكو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
حوادث وقضايا

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
الموضة

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور
حوادث وقضايا

صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟