130 جنيها لكيلو العنب.. والشعبة توضح سبب ارتفاعه بالأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن العنب الذي يباع حاليًا بأسعار مرتفعة في الأسواق، والذي وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 130 جنيهًا، ليس من الإنتاج المحلي، بل هو عنب مستورد.

وأوضح النجيب، أن العنب المستورد يتأثر بسعر الدولار، وهو ما أدى لارتفاع أسعاره.

وأكد النجيب، على أن العنب المصري لم تظهر بشائره في الأسواق حتى الآن، ومن المتوقع بدء الإنتاج منه خلال شهر أو شهرين مع دخول فصل الصيف.

وأوضح النجيب، أنه خلال الفترة المقبلة ستبدأ الفواكه الصيفية في الظهور تدريجيًا مثل العنب والبرقوق والمانجو، وكلما زاد المعروض من هذه الأصناف كلما انخفض السعر.

وتوقع النجيب، أن يتراوح سعر كيلو العنب بين 35 و40 جنيها ف ذروة موسمه المحلي.

أما عن ورق العنب، فأشار النجيب، إلى أن موسم ورق العنب بدأ منذ منتصف شهر إبريل الجاري ويتراوح سعره في سوق الجملة بين 40 و50 جنيها، متوقعا انخفاض أسعاره كلما زاد الإنتاج منه ويكون ذلك غالبا في بداية شهر يونيو.

بعد وصوله إلى 250 جنيها.. شعبة الخضروات توضح أسباب ارتفاع أسعار البطيخ هذا العام