‎شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، برفقة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لمقدمي المشورة الأسرية والفرق الطبية المعنية برعاية حديثي الولادة في محافظة البحيرة.

‎حضر ختام الدورة ممثلو شركة أمل للبترول، والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال (RCPCH)، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الصحة والسكان والجمعية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب بيان، ‎استهدفت الدورة تدريب 105 من أعضاء الفريق الصحي (أطباء وتمريض ومقدمي مشورة أسرية)، وتمثل خطوة نوعية مهمة نحو رفع كفاءة الفرق الطبية في تقديم خدمات رعاية حديثي الولادة والمشورة الأسرية المتميزة.

‎تأتي هذه الدورة ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» التي تؤكد على أن الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل (منذ بداية الحمل وحتى سن عامين) تمثل الفترة الذهبية لبناء أساس صحي قوي، وتُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأجيال.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، خلال الختام على أهمية تكثيف مثل هذه التدريبات، لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الأولية لكل طفل مصري، مشيرة إلى أن استثمارنا في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل مصر.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تتبنى في هذه المبادرة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز صحة المواطن منذ المراحل الأولى من العمر، بما يساهم في الوصول إلى جيل صحي وقوي وقادر على الإنتاجية، كما توفر الوزارة المعلومات حول مبادرة «الألف يوم الذهبية”، عبر الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105).