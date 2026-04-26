الإحساس بالأشياء قبل حدوثها هو شعور شائع عند الكثير من الأشخاص بأن حدثا ما سيقع قبل وقوعه فعليا، مثل توقع مكالمة من شخص معين أو الإحساس بحدوث موقف قريب دون دليل واضح، هذا النوع من الإحساس يُوصف بـ"الحدس" أو "الشعور المسبق".

هل يمكن للإنسان التنبؤ بالمستقبل عبر الحدس؟

وفقا لموقع "verywellmind"، رغم انتشار فكرة الشعور بأن شيئا ما سيحدث ثم وقوعه بالفعل، يؤكد خبراء علم النفس أنه لا يوجد دليل علمي على القدرة على التنبؤ بالمستقبل بدقة، ويحدث نتيجة لتفسير العقل لإشارات دقيقة دون وعي كامل بها.

كيف يفسر علم النفس مفهوم الحدس؟

بحسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس، يُنظر إلى الحدس كقدرة عقلية على التقاط إشارات غير واضحة وتحليلها بشكل لا واعٍ، مما يعطي شعورًا داخليًا بـ"المعرفة" أو التوقع دون تفسير مباشر.

وفقا للجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)، فإن الحدس أو ما يُعرف بـ"الاستبصار" هو قدرة ذهنية تجعل الفرد يشعر بأنه توقع حدثا معينا أو أدركه مسبقا.

كما أن الحدس لا يعتمد على قدرات خارقة، بل على معالجة الدماغ للمعلومات المخزنة في اللاوعي، والتي تتكون من خبرات سابقة وإشارات دقيقة لا يلتقطها الوعي بشكل مباشر.

والعقل الباطن يلتقط إشارات غير واضحة، تُترجم لاحقا إلى إحساس داخلي أو "تنبؤ"، كما أن هذا الشعور ناتج عن معالجة لاواعية للمعلومات، ما يمنح الإنسان إحساسا بأنه "يعرف" ما سيحدث دون تفسير واضح لذلك.

ما أنواع التنبؤات أو الحدس؟

التنبؤات الحلمية: تحدث أثناء النوم، حيث يرى الشخص أحداثا مستقبلية تتحقق لاحقا.

التنبؤات العاطفية: تتمثل في مشاعر قوية توحي بحدوث شيء ما مستقبلا.

التنبؤات البصرية: تشمل صورا ذهنية واضحة تبدو وكأنها تصف أحداثا قادمة.

التنبؤات السمعية: تتمثل في سماع أصوات أو إشارات داخلية يُعتقد أنها تحمل دلالات مستقبلية.

الأحاسيس الجسدية: مثل القشعريرة أو التوتر المفاجئ دون سبب واضح.

ما العلامات التي تشير إلى وجود حدس مسبق؟

يمكن أن تظهر تجربة الحدس بطرق متعددة، منها:

شعور بالقلق أو عدم الارتياح عند توقع حدث سلبي.

إحساس قوي ومؤكد بأن شيئا ما سيحدث.

علامات جسدية مثل تسارع ضربات القلب أو القشعريرة.

شعور داخلي باليقين دون تفسير منطقي.

اتخاذ قرارات أو تغييرات بناء على هذا الإحساس.

ما أسباب الشعور بالأشياء قبل حدوثها؟

لا يوجد تفسير علمي يحدد سبب هذه الظاهرة، لكن هناك عدة تفسيرات محتملة، أبرزها:

تأثير الخبرات السابقة المخزّنة في العقل الباطن.

التقاط إشارات دقيقة من البيئة دون وعي.

زيادة الحساسية تجاه المواقف في حالات التوتر أو الضغط النفسي.

محاولة الدماغ خلق شعور بالسيطرة في مواقف عدم اليقين.

كيف يمكن التعامل مع الأحاسيس المسبقة المتكررة؟

تكرار هذه المشاعر مرهقا، لذلك يُنصح بعدة طرق للتعامل معها:

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل.

كتابة الأفكار والمشاعر لتفريغها وتنظيمها.

إعادة التفكير في الأفكار السلبية وتقييمها منطقيا.

تقليل التعرض للمواقف المسببة للتوتر.

اللجوء إلى العلاج النفسي، خاصة العلاج السلوكي المعرفي.

الانشغال بالهوايات والعلاقات الاجتماعية لتعزيز التوازن النفسي.

