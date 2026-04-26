قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، إن جهات إنفاذ القانون طلبت منه مغادرة المبنى وفقا للإجراءات المتبعة، وذلك بعد حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

وأعلن ترامب، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة، من قاعة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض".

وأكد: "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة".

وتابع: "تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يوما".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا أوليا عبر منصته "تروث سوشيال" عقب حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

وقال ترامب في منشوره: "إن أمسية صعبة شهدتها العاصمة واشنطن"، مشيدا بسرعة استجابة جهاز الخدمة السرية والشرطة.

ووصف ترامب أداء الشرطة وجهاز الخدمة السرية، أنه ممتاز وشجاع، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض على المنفذ.

وأضاف أنه أوصى بمواصلة الفعالية قائلا: "اتركوا العرض يستمر"، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيكون بيد جهات إنفاذ القانون، التي ستحدد ما إذا كان سيتم استكمال البرنامج أو تعديله.

وأكد أن ما تبقى من الأمسية سيكون مختلفا عما كان مخططا له، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع الوضع وفق ما تراه الأجهزة الأمنية مناسبا، في إشارة إلى استمرار التحقيقات وتقييم الموقف الميداني، وفقا لسكاي نيوز.