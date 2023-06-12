ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان جرام سعر الذهب اليوم انخفض حتى منتصف التعاملات بقيمة 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1543 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1988 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2320 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2651 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1953 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 8.05 دولار بنسبة 0.41% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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