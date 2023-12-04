إقبال من الطلاب على المشاركة في منتدى الكابلات البحرية بالقرية الذكية

كتب- علاء حجاج:

نظمت المصرية للاتصالات، النسخة الأولى من المنتدى العالمي للكابلات البحرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "Egypt SubOptic Symposium 2023"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية.

وبحسب بيان من المصرية للاتصالات اليوم الأحد، شهد المنتدى إقبالاً كبيراً من طلاب وخريجي كليات النقل البحري وهندسة الاتصالات الذين أعربوا عن سعادتهم بالمعلومات التي حصلوا عليها من خلال حضورهم المنتدى وحول هذه الصناعة الثرية والواعدة.

ووفقا للبيان، يستهدف المنتدى نقل الخبرات للشباب من الطلبة وحديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في هذا المجال الحيوي سواء كان ذلك في المصرية للاتصالات أو أي من الشركات العملاقة العاملة في مجال الكابلات البحرية، حيث ضم المنتدى خبراء دوليين جاءوا من جميع أنحاء العالم لنقل خبراتهم العملية كل في تخصصه.

وتضمنت فعاليات المنتدى برنامجاً مكثفاً من المحاضرات التي ألقاها خبراء صناعة الكابلات البحرية من الشركات والمنظمات المتخصصة العالمية حول تاريخ الصناعة، وتقنياتها، وآليات إنشاء الكابلات البحرية وعمليات إصلاحها، والقوانين العالمية المنظمة للصناعة ودور الشركة المصرية للاتصالات المحوري في هذه الصناعة الواعدة.

وقالت الشركة إن المنتدى يستهدف كذلك جذب النشء الجديد لهذه الصناعة المهمة التي تحتاج إلى عقول مطلعة ترغب في مزيد من المعرفة.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن المنتدى فرصة عظيمة للشباب للتعرف على صناعة كبيرة بحجم صناعة الكابلات البحرية على أيدي خبراء الصناعة الذين حضروا من جميع أنحاء العالم لحضور المنتدى.