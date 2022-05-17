تراجع الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والملوخية، والباذنجان البلدي والليمون البلدي، والخوخ البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 جنيهات و13 جنيها، بتراجع 50 قرشا.