ثقافة الشرقية: 10 آلاف نشاط توعوي خلال 2025 خدمت 300 ألف مواطن

كتب : ياسمين عزت

03:10 م 01/01/2026
    ثقافة الشرقية (3)
    ثقافة الشرقية (2)
    ثقافة الشرقية (4)
    ثقافة الشرقية (5)

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الثقافة تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها المكون الرئيسي لبناء شخصية المواطن المصري، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في نشر الوعي ومواجهة القضايا المجتمعية من خلال الفن والأنشطة الإبداعية.

جاء ذلك خلال استعراض أحمد سامي خاطر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، لحصاد أنشطة الفرع خلال عام 2025، حيث أوضح تنفيذ أكثر من 10 آلاف نشاط توعوي وثقافي وفني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، استفاد منها نحو 300 ألف مواطن.

وأوضح أن الأنشطة تنوعت بين محاضرات وندوات وورش فنية ومسرحية، وعروض فرق فنية ومسرح تجوال، واستهدفت التوعية بعدد من القضايا المجتمعية المهمة، من بينها ختان الإناث، والزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، ومخاطر الزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية، إلى جانب مكافحة الإدمان والفكر المتطرف، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والحفاظ على البيئة والتوعية بتغيرات المناخ.

وأشار إلى تقديم ما يقرب من 800 عرض موسيقي وغنائي وفنون شعبية، و200 عرض فني لفرقة الأراجوز، وأكثر من 2000 ورشة فنية ومعارض فنية ومعارض كتاب متنقلة، بالإضافة إلى نحو 100 عرض مسرحي متنوع، وتنظيم أكثر من 500 ورشة حرفية وقوافل ثقافية بقرى مبادرة “حياة كريمة”.

كما تم تنفيذ 200 محاضرة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وتنظيم 200 زيارة مدرسية للمواقع الثقافية التابعة للفرع.

وأكد مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن الفرع يواصل دوره في بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف والعادات السلبية، من خلال برامج ثقافية مستحدثة تسهم في دعم الهوية المصرية وبناء الإنسان.

ثقافة الشرقية نشاط توعوي المهندس حازم الأشموني الشرقية

