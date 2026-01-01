ما أفضل استثمار: الفضة أم الذهب؟ نجيب ساويرس يجيب

علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على سؤال وجهه له عدد من المتابعين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بشأن نظرته إلى مستقبل الفضة خلال الفترة المقبلة، وهل ستظل مظلومة أم ستشهد طفرة، أم سيبقى الذهب متربعًا على عرش المعادن النفيسة.

وقال ساويرس إن "الفضة حققت بالفعل طفرتها، فيما سيظل الذهب على العرش".

وتوقّع نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، ارتفاع سعر الذهب عالميًا إلى ما بين 5 و6 آلاف دولار للأونصة، في ظل زيادة الطلب مقابل محدودية الإنتاج، واستمرار التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.

وخلال العام الحالي، قفزت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية بنحو 183%، مدفوعة بزيادة الطلب ونقص الإمدادات، في حين ارتفع سعر الذهب بنحو 70% خلال عام 2025، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة.