حجاج الهنداوي قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مدينة حلايب غدا

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة القادمة، االتي ستتناول محورين أساسيين يمسان واقع المجتمع وحياة الأفراد، أولهما قيمة الوقت في حياة الإنسان وأهمية حسن استغلاله، وثانيهما التحذير من الغش في الامتحانات باعتباره جريمة أخلاقية وتربوية تهدد الفرد والمجتمع.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الخطبة الأولى ستركز على أن الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وعمره الذي يسأل عنه، مشيرة إلى أن الإسلام أولى الزمن عناية عظيمة، وأقسم الله به في مواضع عدة من القرآن الكريم؛ تنبيها إلى خطورة التفريط فيه، ودعوة لاستثماره في الطاعات والعمل النافع والعلم النافع، بعيدا عن اللهو والغفلة والتسويف.

وتتناول الخطبة التحذير من إضاعة الأعمار دون فائدة، والدعوة إلى المبادرة بالأعمال الصالحة، والمداومة على الطاعات وإن قلت، واغتنام أوقات الفراغ فيما ينفع الدين والدنيا، مع التأكيد على أن البركة في حسن تنظيم الوقت، والتبكير في قضاء الأعمال، والالتزام بمنهج الإسلام المتوازن بين العمل والراحة.

أما خطبة الجمعة الثانية، فتسلط الضوء على حرمة الغش في الامتحانات بجميع صوره وأشكاله، باعتباره سلوكا محرما شرعا، ومظهرًا من مظاهر الخداع وانتهاك الأمانة، ومقدمة لفساد أوسع في المجتمع. وتؤكد الخطبة أن الغش لا يقتصر ضرره على الطالب وحده، بل ينعكس سلبا على منظومة التعليم، ويهدد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويؤدي إلى تخريج كفاءات غير مؤهلة، بما يضر بمستقبل الوطن.

توعية المصلين بخطورة الغش

وشددت الخطبة على أن الغش يفسد القيم الأخلاقية، ويزرع الكذب والخداع، ويقضي على الثقة داخل المجتمع، محذرة من نتائجه الخطيرة على الاقتصاد والتنمية، باعتباره مدخلا للفساد في شتى مجالات الحياة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

