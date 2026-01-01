"الأوقاف": افتتاح ١٢٥١ مسجدًا وتجديد فرش ٢٣٩٢ في 2025

أعلنت وزارة الأوقاف، أن جهودها في عمارة بيوت الله تعالى، وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن، تمت خلال الفترة من ١ من يناير وحتى ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

وشهدت مختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة افتتاح عدد ١٢٥١ مسجدًا، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التوسع في إنشاء المساجد، وتطوير القائم منها، ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمصلين، ويعزز الدور الديني والمجتمعي للمسجد.

وشملت هذه الافتتاحات ١٣٩ مسجدًا جرى إنشاؤها وإحلالها وبناؤها بناءً جديدًا، إلى جانب ٧٢٤ مسجدًا أُحِلَّت وجُدِّدت، فضلًا عن ٣٨٨ مسجدًا خضعت لأعمال الصيانة والتطوير، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتحديث البنية التحتية للمساجد على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة تهيئة المساجد لاستقبال روادها، حيث جرى تجديد فرش ٢٣٩٢ مسجدًا خلال الفترة نفسها، بإجمالي كمية فرش بلغت ٧١٧٬٦٩٥ مترًا، بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة لأداء الشعائر الدينية في مختلف المحافظات.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ خططها الهادفة إلى إعمار بيوت الله تعالى، وترسيخ مكانة المسجد بوصفه منارة للوعي، ومركزًا لبناء القيم الدينية والوطنية.